«Папа в ней говорит»: вдова Левкина рассказала об отношениях с дочерью

Маруся Левкина, вдова солиста группы «На-На» Владимира Левкина призналась, что ее дочь Ника отличается зрелостью и рассудительностью, несвойственной ее возрасту. Как сообщает «Пятый канал», об этом артистка рассказала на премьере документального фильма «В Хогвартс я не попал».

По словам Маруси, девочка показывает особую чуткость. Даже в моменты проявления подростковых эмоций она старается поддержать ее: обнимает и говорит, что все в порядке.

«Знаете, мне иногда кажется, что это не Ника, а это папа в ней говорит», — подчеркнула она.

Левкина также рассказала, что выполняет для своей дочери сразу ряд ролей: повара, водителя, агента, бухгалтера и учителя. В ответ Ника с теплотой сказала, что мама для нее — это все.

Девочка не считает мать своей подругой, однако подчеркивает, что между ними сложились близкие и доверительные отношения.