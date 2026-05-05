Звездные абитуриенты: куда поступают дети Климовой и Пересильд в 2026 году

В этом году детям известных российских артистов, как и другим выпускникам, предстоит выбрать свой путь: кто-то из них решил пойти по стопам родителей в театральный вуз, а кто-то отдал предпочтение современным технологиям. В центре внимания «Комсомольской правды» оказались наследники актрис Екатерины Климовой и Юлии Пересильд.

Корней Петренко: программирование и гейм-дизайн

17-летний сын актеров Екатерины Климовой и Игоря Петренко решил связать свое будущее с компьютерными разработками. Корней рассматривает два ведущих московских вуза и планирует подавать документы на факультет IT-технологий. К его давнему увлечению программированием добавился интерес к гейм-дизайну. Для поступления Корнею предстоит не только предоставить результаты ЕГЭ по русскому языку, математике и информатике, но также пройти внутренние испытания вуза: собеседование и практический экзамен.

Анна Пересильд: по стопам матери в ГИТИС

Дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, 16-летняя Анна, решила стать профессиональной актрисой. Хотя в сентябре Анна только перешла в 10-й класс, она осваивает программу двух лет за год и планирует поступать уже в 2026-м. Ее цель - актерский факультет ГИТИСа, мастерская Олега Меньшикова. Именно этот театральный вуз в свое время окончила ее мама.

Актрису Пересильд заподозрили в помолвке с Дмитриенко после выхода с кольцом

Поступление в ГИТИС - процесс многоэтапный. Чтобы получить право подать документы, абитуриенты должны преодолеть три тура предварительных прослушиваний. На этих смотрах комиссия оценивает «домашние заготовки»: чтение басен, стихов и прозы. Также будущих артистов могут попросить спеть, станцевать или показать этюд-импровизацию. Первый этап отбора уже завершен, а в середине мая стартует второй тур. «Комсомольская правда» отмечает, что у Анны хорошие шансы на успех - за ее плечами уже есть главные роли в больших кинопроектах, включая работы в сериале «Слово пацана» и фильме «Алиса в стране чудес».