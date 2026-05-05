Стас Садальский рассказал об убийстве коллеги Галины Ненашевой после ее смерти

Певица Галина Ненашева ушла из жизни 4 мая. Ей было 85 лет. Память артистки почтил актёр Стас Садальский, поделившись в личном блоге воспоминаниями о последней встрече с Галиной. Тогда исполнительница советской эстрады поведала артисту историю гибели Джильды Мажекайте.

© Super.ru

Артист рассказал, что несколько лет назад он встретился с Галиной Алексеевной во время съёмок программы про Анну Герман.

«Спросил её про литовскую красавицу Джильду Мажекайте (может, помните её песни — "Взрослые люди", "Белый конь") — где, что с ней? "Так её ж убили" — сказала Галя. Грустно. Ничего не знаем, ни о ком не помним. Союз распался, а вместе с ним дружба народов и память об этой дружбе», — написал Садальский.

Джильда Мажейкайте появилась на свет 1 июля 1937 года в Каунасе. Она выступала в качестве солистки эстрадного оркестра под управлением Леонида Утёсова. В период 1970–1980‑х годов певица служила актрисой Московской областной филармонии и давала концерты с собственным музыкальным ансамблем.