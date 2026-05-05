"Эти 15-20 минут перечеркнули все в ее жизни": заявлено о крахе Аллы Пугачевой

Аллу Пугачеву и Софию Ротару десятилетиями сравнивали, за глаза называя заклятыми подружками. С началом СВО обе ушли в тень, но ведут себя диаметрально по-разному.

Если София Ротару уже много месяцев молчит, то, по мнению продюсера Леонида Дзюника, делает правильно. Он отметил, что и раньше "хуторянка" отечественной эстрады вела себя куда разумнее и стратегически вернее, чем Примадонна.

"Это Алла Борисовна могла двигаться налево и направо, менять мужей как перчатки, устраивать скандалы в гостиницах. Это в ее стиле. А вот София Михайловна пела песни и сохраняла голос", - отметил продюсер.

Дзюник заявил, что резонансное интервью, которое Алла Пугачева дала несколько месяцев назад, круто изменило ее судьбу, причем не в лучшую сторону. Продюсер уверен, что Примадонна лишилась всего.

"Алла Борисовна одним своим последним интервью перечеркнула все то хорошее, что было у нее. А ведь хорошего было много, как в том старом фильме. Но 15-20 минут из трех с половиной часа интервью перечеркнули все в ее жизни", - убежден Дзюник.

При этом он отметил, что востребованность у Аллы Пугачевой все же осталась, передает Teleprogramma.org.