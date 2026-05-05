Тарзан ублажил Наташу Королеву на камеру

После бурных скандалов и выяснений в семье Тарзана и Наташи Королевой теперь все спокойно. Артисты продемонстрировали идиллию в отношениях.

В браке Наташи Королевой и Сергея Глушко наступила идиллия. Вчерашние кадры, опубликованные артисткой, тому подтверждение.

Исполнительница показала, чем ее порадовал супруг накануне. Она засняла на камеру, как Тарзан массирует и целует ее ноги. За происходящим наблюдал домашний питомец, которому шоумен тоже уделил внимание.

«Так я люблю семейный вечер! Все удовольствия, все 33 удовольствия! Массаж от мужа, любовь собаки. Вот такая наша любовь абрикосовая!» — поделилась своей простой семейной радостью Наташа.

А ведь несколько лет назад брак Королевой и Глушко едва не рухнул. Причиной тому стали походы стриптизера налево. Сергей не скрывал свою неверность от жены и общественности.

В 2020 года разразился огромный скандал, связанный с изменами Тарзана. Пока Наталья прохлаждалась на отдыхе, у нее обчистили квартиру на Новом Арбате. Выяснилось, что драгоценности и деньги унесла любовница Сергея, с которой он весело проводил время в отсутствие жены.

Вскоре объявилась и сама воровка. Она утверждала, что беременна от Тарзана, а все обвинения в ее адрес — это «женская» месть Королевой. Выступил и сам Глушко. Он признался, что изменил жене, также он утверждал, что любовница его «охмурила и опоила». Скандал замяли, Наташа в итоге простила непутевого супруга.