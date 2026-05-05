Звезда «Мажора» Карина Разумовская рассказала о конфликтах с сыном

Актриса Карина Разумовская призналась, что не всегда может найти общий язык со своим шестилетним сыном Платоном. Об этом она рассказала в интервью изданию «Кинорепортер».

По словам артистки, Платон — «очень эмоциональный» и порой может устроить скандал.

«У него сейчас тот возраст, когда он пытается быть самостоятельным: "Нет, я сказал!" Я ему: "Платон, ты чего кричишь на маму с папой? На тебя же никто не кричит". У меня есть убеждение, что они все-таки рождаются уже с определенными установками», — заявила Разумовская.

Разумовская также напомнила, что познакомилась со своим мужем Егором Бурдиным еще в школе. Молодые люди влюбились друг в друга, однако долго не общалась — после поступления в вуз их дороги разошлись. Карина снова сошлась с Бурдиным уже после развода с сокурсником Артемом Карасевым, с которым прожила в браке шесть лет.