Певица Ханна раскрыла свой секрет исполнения желаний

Певица Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) раскрыла свой секрет исполнения желаний. Как сообщает «Пятый канал», во время общения с журналистами на концерте «Первый в космосе. Cosmo light» она призналась, что практикует медитацию и составляет карты желаний.

По совам артистки, она постоянно медитирует, а также загадывает желания на каждый закат и рассвет, который встречает в жизни. Кроме того, до недавнего времени она получала вдохновение во время полета в самолетах.

«Каждый раз, когда я садилась в самолет, я медитировала, смотрела на солнце, небо. Для меня это была картина, которая сильно вдохновляла, успокаивала, вызывала большие мечты в голове и сердце. Поэтому я люблю все, что связано с небом, космосом, звездами и солнцем», — добавила она.

Ранее Ханна резко отреагировала на шутку своего супруга, владельца лейбла Black Star Пашу по поводу ее внешности. 35-летняя певица возмутилась, что муж назвал ее слишком зрелой для исполнения определенных песен, подчеркнув, что любая другая адекватная женщина «уже вставила за такие слова».