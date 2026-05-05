Куда и почему пропал из кино актер Антон Макарский

Когда-то Антон Макарский считался одним из самых талантливых, востребованных и красивых российских актеров. Его звездный час наступил после того, как артист сыграл в мюзикле "Нотр-Дам-де-Пари".

Однако в какой-то момент эффектный артист вдруг ушел в тень, а затем и вовсе перестал сниматься в кино. В настоящее время Антон Макарский больше времени уделяет песенной карьере. Вместе со своей супругой Викторией Макарской артист много гастролирует с "Живыми концертами".

"В начале каждого выступления я всегда говорю, что наши концерты называются живыми не только потому, что никакой фонограммы у нас нет и все звучит исключительно вживую, а еще и потому, что у нас абсолютно свободная и живая атмосфера и концерт создается здесь и сейчас! В зависимости от темы, вопросов и просьб что-либо исполнить звучит та или иная песня. А репертуар у нас огромный!" - сообщил Макарский.

При этом актер подчеркнул, что не забыл про кинематограф и интерес к нему не угас. Антон заявил, что планирует много сниматься, но только в "качественных проектах" и "выскочить из той сериальной колеи с однообразными ролями", в которую он угодил после выхода "Нотр-Дам-де-Пари".

"Благо сейчас вокруг нас закручивается интереснейшая творческая атмосфера с талантливейшими людьми в разных областях искусства... Кстати, скоро уже намечается премьера, но об этом пока говорить рановато..." - интригующе сообщил актер.

На телевидении Антона Макарского тоже не видно. По его словам, это связано с плотным графиком и нежеланием расставаться с семьей.