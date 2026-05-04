Ушла из жизни легендарная советская певица

В возрасте 85 лет умерла заслуженная артистка и певица Галина Ненашева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеведущий Андрей Малахов.

Как уточнил Малахов, одно из последних появлений Ненашевой на телевидении произошло в его программе в 2025 году.

«Заслуженная артистка России, лауреат “Песни года” и международных конкурсов, она оставила яркий след в истории отечественной эстрады и в сердцах миллионов слушателей. Это одно из ее последних появлений на телевидении — в нашей программе в 2025 году», — написал он.

Ненашева родилась в 1941 году в Архангельской области. В 1958 году ее приняли в хор Челябинского оперного театра, позже она выступала на сцене Театра оперетты Озерска. Популярность пришла к ней в 1970-е годы. В начале 2000-х певица работала с оркестром МВД «Россияне».

