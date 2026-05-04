Шаман заявил, что считает себя кремлевской звездой

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Шаман) заявил в интервью спецкору НСН, что считает себя кремлевской звездой.

Признание прозвучало в кулуарах гала-концерта "Песни Победы", приуроченного к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, он проходит 4 мая в Государственном Кремлевском дворце.

«Самое главное — это оставаться человеком, но если я могу назвать себя звездой, то только кремлевской», — сказал Дронов.

Исполнитель признался, что его ему приятно, что его композиция «Встанем» до сих пор актуальна как современная песня о войне.

«Любому автору приятно, когда его песня актуальна. Есть песни, а есть треки. Треки ненадолго взлетают, на месяц, два, три, а песни остаются. Когда я четыре года назад написал песню “Встанем”, я не думал, что она будет до сих пор актуальной. Также на каждом концерте я исполняю песню “Я русский”, как и гимн России, которым я завершаю каждый концерт. Я впервые исполнил гимн России 22 августа 2022 года в Ялте, в День российского флага. Эти песни — неотъемлемая часть меня», — добавил певец.

В заключение Шаман отметил, что хочет записать дуэт с Надеждой Бабкиной.

«Сейчас мы ведем переговоры с Надеждой Бабкиной, надо выбрать песню. Возможно, я напишу куплет, а припев будет русским народным в современной обработке. Может быть, это просто будет русская народная песня. Надежда Бабкина уже приглашала меня в свой театр в качестве приглашенного гостя. Я пришел, как раз был юбилей. Начинается концерт, танцовщицы выходят в зал и выводят первых попавшихся парней. Пришлось вспомнить прошлое, немного потанцевать, потому что по первому образованию я народник, руководитель народного хора, одиннадцать лет посвятил изучению русской народной традиции, окончил музыкальную школу, музыкальный колледж», — подытожил он.

Ранее Шаман объяснил спецкору НСН, почему не выступает под своим настоящим именем.