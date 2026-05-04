Стал известен график Долиной на фоне ее госпитализации

Народная артистка России Лариса Долина в 2026 году выйдет на сцену еще, по меньшей мере, восемь раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные анонсы ее концертов.

© Global look

По данным источника, ближайшие концерты Долиной запланированы на 25 мая и 26 июля — в столичном баре Petter, где она выйдет на сцену вместе с своим коллективом «Долина Band». По времени выступление рассчитано на чуть более часа. Стоимость входных билетов на мероприятие стартует от 9,5 тысячи рублей.

Всего до конца 2026 года у Ларисы Александровны запланированы восемь выступлений, однако подробности концертов на более поздние даты на данный момент неизвстны.

Ранее стал известен возможный диагноз Долиной после срочной госпитализации.