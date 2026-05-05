Блогершу, снявшую Лерчек в спортзале, исключили из фитнес-клуба

Руководство фитнес-клуба аннулировало членство блогершы Алины Расковской, которая сняла в спортзале заболевшую раком Валерию Чекалину (Лерчек).

Об этом блогерша сообщила в своих соцсетях.

— Если раньше я желала скорейшего выздоровления той твари которая пожаловалась, то теперь искренне желаю гореть в аду или завернуться. Во мне сейчас столько злости, вы даже не представляете. Ну ничего, сегодня-завтра куплю абонемент в другой зал, я даже отчасти рада этому, — написала блогерша в своем Telegram-канале.

По ее словам руководство фитнес-клуба приняло такое решение, так как она сняла других посетителей без разрешения. Стоимость абонемента девушки составляла якобы 350 тысяч рублей.

4 мая Лерчек прошла четвертый курс химиотерапии. Она рассказала, что рассчитывает перебороть заболевание и продолжить активную жизнь. О болезни Лерчек стало известно в начале марта. Блогерше диагностировали рак желудка на четвертой стадии с метастазами в легких.