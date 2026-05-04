Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, решилась на повторные перемены во внешности. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя исполнительница вновь захотела увеличить губы, несмотря на удаление филлеров.

«Я выбрала быть счастливой и сделала губы», — написала она.

Звезда уточнила, что посетила косметолога в Дубае. Специалист вколол ей 0,3 миллилитра препарата в губы. Помимо этого, знаменитость сделала биоревитализацию в область лица и шеи.

«Это моя новая база каждые полгода», — заявила она.

В январе Инстасамка отменила стрижку в салоне из-за восьмиминутного ожидания. Исполнительница рассказала, что заранее договорилась с администратором, что ее встретят на парковке и проводят в салон. Однако когда артистка вышла из такси, к ней никто не подошел.