Фехтование, первая любовь и новая глава: судьба Стаси Милославской

Анастасия Милославская с детства мечтала стать актрисой и упорно шла к цели. На момент встречи с Александром Петровым у нее набралось уже более 15 ролей в кино, однако из-за романа ее стали ассоциировать только с более успешным коллегой, а позднее добавился и ярлык брошенной невесты. Starhit вспомнил судьбу знаменитости в день ее 31-летия.

Старт карьеры

Стася родилась 4 мая 1995 года. Она росла в творческой семье: папа был музыкантом, мама — работала моделью, переводчиком и певицей. В детстве девочка училась играть на фортепиано, занималась классическим балетом, а после и акробатическим рок-н-роллом. Будучи подростком, Милославская записалась в театр-студию «Рампа» — после этого она мечтала исключительно об актерской карьере.

В 2013 году Стася поступила в Школу-студию МХАТ: мест не было, но кандидатуру девушки отстоял мастер курса. Уже в студенческие годы Милославская блистала на подмостках Театра имени Ермоловой, в труппу которого впоследствии влилась. Совмещать съемки с учебой запрещалась, однако артистка получила роль в сериале «Красные браслеты». Это дало ей первые хорошие деньги, но стоило больших нервов.

«Меня действительно чуть не отчислили, даже приказ подготовили. И все потому, что мы с учебным отделом недопоняли друг друга. Проректор думал, что я отпросилась только на лето, а оказалось — еще целая осень перелетов в Краснодарский край. К счастью, Евгений Александрович меня отстоял. А ведь после первого курса идет очень жесткий отсев, у нас из 25 человек почти треть отчислили», — рассказывала она.

Позднее актриса снялась в комедии «#Все_исправить!?!» в роли дочери олигарха, мелодраме «Дом фарфора», фильме «Близкие». Для «Конной полиции» она научилась верховой езде, а для сериала «90-е. Весело и громко» преодолела страх петь вживую. После с участием Стаси вышли проекты «Обычная женщина», «Бык», «Колл-центр». Ради роли «На острие» девушка училась фехтовать, а в картине «Огонь» сыграла дочь Константина Хабенского и девушку Ивана Янковского.

Зареклась встречаться с актерами

Первая любовь настигла актрису еще в 16 лет. С 23-летним избранником Милославская познакомилась в Сети. Возлюбленный встречал ее у метро с букетом, что и зацепило юную девушку.

«Отношения сошли на нет, когда поступила в Школу-студию, просто ни на что, кроме учебы, времени не оставалось. Но мы до сих пор в отличных отношениях, он и его мама следят за моим творчеством», — отмечала артистка.

В институте у Стаси случилась студенческая любовь, которая продлилась полтора года. Предположительно, речь шла про выпускника «Щепки» Анвара Халилулаева. Позднее Милославскую заметили в компании Ильи Антоненко. При этом актриса отмечала, что встречалась с коллегами по цеху, но больше не будет повторять эту ошибку.

Отношения с Петровым

Данное себе обещание актриса нарушила, когда на съемках «Стрельцов» встретила Александра Петрова. Знаменитости сыграли супругов, и первое время Милославская отзывалась о коллеге только как о прекрасном и понимающем партнере. Вскоре пара начала выходить в свет. С учетом того, что ранее актер встречался с Ириной Старшенбаум, поклонники решили, что Стася увела актера. Сперва ее окрестили разлучницей, а позднее Милославская столкнулась с нападками поклонниц Петрова. Более того, некоторые считали, что артистка просто пиарится за счет Александра.

«Я была и есть в профессии. У меня образование. Меня знает не такое количество людей, как Сашу, но это не означает, что я хуже. Просто я на другой ступени развития карьерного роста. Важно не забывать, что я не приложение к кому-либо, а индивидуальность, личность», — заявляла Стася.

Влюбленные съехались и перестали стесняться публично выражать чувства друг к другу. Поклонницы постепенно привыкли к Стасе и даже стали считать ее идеальной девушкой для кумира, а период самоизоляции только сблизил пару.

«Это было удивительное время, когда ты наслаждаешься человеком, а он — тобой. Мы гуляли, играли в баскетбол. Спасибо Вселенной, что у нас была такая возможность. Мы ездили в магазин, сидели, смотрели фильмы, пили вино, разговаривали. Никуда не выходили, но нам было здорово», — отмечал Петров.

В 2022 году на руке Стаси заметили кольцо, похожее на обручальное, однако актриса опровергла помолвку. Она признавалась, что хотела бы выйти замуж, как и любая другая девушка, однако подчеркивала, что пока не думала о том, какое свадебное платье она хочет.

Брошенная невеста и новая глава

Всем было очевидно, что Стася готова к замужеству. Еще в феврале 2023 года окружающие обсуждали, как влюбленные светятся от счастья на премьере, как вдруг осенью Петров женился на модели Виктории Антоновой.

«Познакомились случайно. 10 сентября поженились. Просто сидели, говорили и поехали в загс. Я публичный человек, все будут узнавать, спрашивать и так далее… Поэтому и делаю пост — это моя жена Вика. Викуля. Она — лучшее что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта», — сообщил Петров.

Стася разрыв не комментировала. По слухам, о расставании она узнала из СМИ. Казалось, что на неожиданный разрыв окружающие реагировали более бурно, чем сама актриса, которая решила уйти в работу. Впрочем, вероятно, в жалости артистка и не нуждалась — ее часто стали замечать с журналистом Трифоном Бебутовым, и хотя официально о романе пара не заявляла, влюбленные вместе отдыхали и выходили в свет.

В 2025 году Стася начала встречаться с футболистом Егором Ушаковым. Парень на восемь лет младше сам написал актрисе в соцсетях и проявил инициативу, которой так не хватало ей в прошлом. Звезда делилась, что в тот же день пошла с ним гулять. Уже через месяц Егор сделал предложение, и хоть в ЗАГС пара пока и не дошла, парень дал понять актриса, что настроен серьезно.