Мизулина и Shaman романтично отдохнули в Суздале

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и её супруг, заслуженный артист России певец Shaman, провели майские праздники на природе во Владимирской области. Об этом 40-летняя общественница рассказала в своём телеграм-канале.

Мизулина опубликовала два коротких видео с совместного отдыха, смонтированных под песню супруга «Душа нараспашку». На кадрах пара запечатлена в живописном поле с рулонами сена, а также за приготовлением шашлыков.

Екатерина Мизулина возглавляет Лигу безопасного интернета и является членом Общественной палаты РФ. Она активно занимается вопросами регулирования интернет-пространства и общественной работой.

Супруги выбрали для отдыха Суздаль — один из самых живописных городов Владимирской области. Пара решила провести майские выходные вдали от городской суеты, наслаждаясь природой и романтической атмосферой.

На опубликованных роликах видно, как влюблённые позируют на фоне сельских пейзажей и проводят время за традиционными майскими развлечениями.

Shaman, настоящее имя которого Ярослав Дронов, получил звание заслуженного артиста России и известен своими патриотическими композициями. Песня «Душа нараспашку», под которую смонтировано видео, стала музыкальным сопровождением семейной идиллии.

Напомним, Екатерина Мизулина родилась 1 сентября 1984 года. Она регулярно делится подробностями личной жизни в социальных сетях, показывая подписчикам, как успешно сочетает активную общественную деятельность с семейным счастьем.