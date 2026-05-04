Жесткая критика РФ и попытки заработать: как живут звезды «Каламбура»

Создатели популярного в 90-е тележурнала «Каламбур» отреклись от России, но стараются это не афишировать, поскольку продолжают зарабатывать в стране миллионы. Life.ru рассказал, как живут Юрий Стыцковский, Алексей Агопьян и другие участники шоу.

Сейчас на Украине считают, что «Каламбур» был тонким высмеиванием России. Местные СМИ заявляют, что сериал рассказывал о «карикатурных россиянах» — с медведями, балалайками, самоварами и мужчинами, которые постоянно пьют. Сами «каламбуровцы», вероятно, лишь рады такой интерпретации, ведь они давно стали «примерными украинцами».

«Молчание» бессменного лидера

Бессменный лидер «Каламбура» — 63-летний Юрий Стыцковский. Начало карьеры уроженца Одессы не предвещало телевизионного успеха. Будущий артист отучился в местном политехническом институте по специальности «акустика» и разрабатывал компьютерные программы, а после устроился матросом в порт.

Во времена перестройки Алексей Агопьян, которого Стыцковский знал с детства, уговорил друга съездить в Ленинград. Алексей, как и планировал, поступил в Ленинградский театральный институт. Юрий тоже пошел на экзамен и неожиданно для себя был принят.

Во время учебы друзья составили комедийный дут, а после прибились к уже прославившейся труппе «Маски-шоу». В 1996 году они составили собственный проект — журнал видеокомиксов «Каламбур». Стыцковский стал режиссером, сценаристом и актером шоу. Серии производились с 1996 по 2001 год, а повторы на российской телевидении можно увидеть до сих пор.

По поводу текущей ситуации Стыцковский сдержан в высказываниях: он не пишет русофобских постов и не дает интервью. Однако на чистую шоу его вывела бывшая супруга Эвелина Бледанс, которая работала в «Маски-шоу».

«В первые дни я звонила ему, спрашивала, как он, все ли живы. Он очень деликатно отвечал на мои вопросы — суперинтеллигентный мужчина. Но по его тону я поняла, что я — заблудшая овца, я ничего не понимаю, и со мной разговаривать не о чем. Сейчас не общаемся», — рассказала она.

Сейчас Стыцковский женат на своей помощнице Ирине Козырь. У них вырос сын.

Шмульке против Достоевского

Алексей Агопьян после спада популярности «Каламбура» оказался никому не нужен на Украине. Его брали только в плохие проекты. В 10-е годы артист подался в Россию: снимался в «Интернах», «Женской логике», «Таинственной страсти», «Куприне», а также вел «Большую разницу». Это не помешало ему с началом СВО откреститься от России.

Периодически Агопьян репостит посты с украинской символикой, или же заявления покинувших Россию знаменитостей. Кроме того, любит выложить лживые заявления о том, что русские писатели в действительности являются украинцами.

Сейчас Агопьян является исполнительным директором театра «Маски-шоу». Женат, однако детей у пары нет.

Морячок оскорблял военных

Важной частью труппы «Каламбура» была супружеская пара клоунов: ныне 61-летний Вадим Набоков (исполнил Морячка, Жранкеля и радиста Морзе) и ныне 60-летняя Татьяна Иванова (сыграла Бабу, Стюардессу и Официантку).

Набоков родом из Краматорска. Отучился в музыкальной школе и поступил в индустриальный институт, однако в студенческие годы увлекся комедиантством. Судьбоносным для Набокова оказался призыв в армию в Одесский военный округ. После службы он устроился актером в Одесскую филармонию, где познакомился с одесситкой Ивановой.

Угасание «Каламбура» привело Вадима Набокова в российское кино. Он засветился в «Настройщике», «Кордоне следователя Савельева», «Диком» и «Ликвидации».

Сейчас Набоков предпочитает молчать, однако год назад разместил публикацию с оскорблением россиян и российских военных. Впоследствии посты были удалены. Российских журналистов он предпочитает «посылать».

Набоков сейчас служит в Одесском академическом драмтеатре, а Иванова — в театре «Маски-шоу». У пары есть сын и 19-летняя дочь.

Заработки в России и американский след

Желание команды «Каламбура» сдерживать русофобию объяснимо, поскольку она продолжает зарабатывать на России. В частности, после начала СВО Юрий Стыцковский неожиданно снял комедию «Майор Пердунеску, или Хроники 13-го отдела». Фильм ориентирован на российского зрителя, а единственный дистрибьютор — московская киностудия «Мэриот». Она создала сайт, где берет 249 рублей за разовый просмотр произведения или 399 за неоднократный.

Связи между «Мэриот» и «Каламбуром» глубже, чем может показаться. Киностудия владеет российским кабельным каналом НВВ («Народ все видит»), где постоянно крутят выпуски шоу. Кроме того, киностудия администрирует сайт Calambur.ru и российские соцсети комик-труппы.

Сама «Мэриот» является филиалом базирующейся в Сан-Франциско компании AFL Productions. Сейчас связи не афишируются. Главой американского офиса выступает главный продюсер «Каламбура» Юрий Володарский.

Московский филиал регистрировал на себя в России бренды «Стыдно, когда видно» и «Магазин на диване», сайты кабельных каналов «Народ все видит» и Gagsnetwork, порталы передач «Час суда» и «Судебные страсти». Также у «Мэриот» есть пять лицензий на вещание в Роскомнадзоре.

В 2022-2025 годах киностудия заработала свыше 500 млн рублей «грязными» и всего около 20 млн рублей чистой прибыли. Ее формальным владельцем является Елена Шиханова, которая в разное время занималась различным бизнесом. Начинала свою карьеру она с консалтинговой конторы «Юрпроф». Вероятно, Шиханова выступает наемным юристом и исполняет волю Володарского.