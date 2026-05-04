Российская певица раскрыла важную деталь при общении с детьми

Самый надёжный способ не потерять связь с детьми — разговаривать с ними. Певица Полина Гагарина, которая воспитывает двоих детей, считает диалог главным правилом воспитания. Такое мнение она озвучила в беседе с корреспондентом Super.

Артистка призналась, что дети не всегда готовы открыться родителям сразу, но рано или поздно это происходит.

В семье Гагариной есть традиция: каждый вечер они с дочерью обсуждают прожитый день.

«Это самое главное — быть в контакте со своими детьми и знать, что происходит у них в жизни, чтобы не пропустить какие-то опасные моменты и не пропустить эмоционально для них важные моменты», — заявила певица.

Она также призвала родителей серьезно включаться во все проблемы и переживания своего ребенка, потому что для них это очень важно.

Полина подчеркнула, что именно вечерние разговоры помогают сохранять доверие.