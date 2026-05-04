Телеведущая Лазарева пожаловалась на советский менталитет

Телеведущая и актриса Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью журналистке Нино Росебашвили (признана в РФ иноагентом) пожаловалась на советский менталитет.

По ее мнению, жители России и постсоветских стран привыкли "перекладывать ответственность" на других людей и разные институты. Она добавила, что это взращивалось в стране "очень-очень долго".

"Вот и результат. Абсолютная какая-то инфантильность людей, нежелание задумываться, нежелание брать ответственность", – объяснила Лазарева.

Кроме того, она заявила, что люди из стран бывшего СССР "не научились жить" и наслаждаться жизнью, так как им постоянно приходилось выживать.

Лазарева высказалась о тоске по России и новой жизни

Ранее Лазареву заочно приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Позже Мосгорсуд отменил ее приговор и назначил новое рассмотрение дела, в результате ее снова заочно приговорили к 7 годам колонии.

Кроме того, актриса заочно осуждена на 6,5 года за публичное оправдание терроризма.