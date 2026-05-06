Фанаты Вани Дмитриенко пожаловались на обман

Фанаты певца Вани Дмитриенко пожаловались на его выступления. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Одна из поклонниц артиста посетила его концерт в Волгограде 1 мая и опубликовала пост об этом в соцсетях. По ее словам, вместо обещанных двух часов выступления концерт продлился 1 час 20 минут.

Она обратила внимание, что Дмитриенко обещал спеть 25 песен, однако насчитала лишь 18. Такой подход девушка назвала обманом. В комментариях отметились и другие фанаты, которым не понравилась продолжительность посещенных шоу.

Накануне сообщалось, что на концерт Дмитриенко в «Лужниках» раскупили почти половину билетов за два месяца.

Первое сольное шоу на стадионе «Лужники» Ваня Дмитриенко проведет 2 августа.