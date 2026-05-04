Терехин высказался о скандале вокруг Сердюкова
Адвокат Михаил Терехин высказался о скандале вокруг блогера Николая Сердюкова, мужа ее бывшей возлюбленной Ксении Бородиной. Как сообщает Starhit, он отметил, что на Сердюкова давит «фактор бывшего».
Напомним, что Сердюкова пригласили на съемки шоу «Мастер игры» на ТНТ. Кроме него туда позвали двух бывших избранников Бородиной — Терехина и экс-супруга Курбана Омарова. Узнав о присутствии на съемках последнего, Сердюков покинул проект, из-за чего столкнулся с критикой в Сети.
По словам Терехина, он не ожидал участия Сердюкова в шоу, однако позднее его заметили в Марокко, из-за чего все поверили, что блогер все же появится. Через некоторое время Омаров увидел в соцсетях Ксении пост о том, что она «провожает любимого на шоу».
«А потом кто-то ей сказал, что тут Курбан, да еще и Терехин. И Ксения почему-то не поверила в Николая. Решила, что он на нашем фоне он может выглядеть… как-то неубедительно? Не знаю… Человек мог решить только одно: будет провал, минус репутации, соответственно, и его репутация пострадает. И она вынесла вердикт: "Мы посовещались, и я решила, что надо возвращаться, Николай"», — заявил адвокат.
Бывший участник «Дом-2» добавил, что решение Сердюкова остаться не стало бы предательством в сторону Бородиной. Кроме того, на шоу его бы не «обесчестили». По его мнению, телеведущая за годы ведения «Дома-2» видела многое и ее мало чем можно удивить.
«Поэтому единственное, о чем она подумала, что будет провал. Николай на фоне нас с Курбаном просто не вывезет! Мы с Курбаном — это ее ошибки. Ей не нужны такие, как мы. Мы все-таки альфа с четкой позицией. Я вообще не люблю, когда не по-моему. И она это прекрасно знает. А Николай — человек, который всегда будет ей потакать», — сказал он.
Терехин также отметил, что спокойно общался с Омаровым на проекте — «как приятели». Они познакомились еще 15 лет назад, до того, как Курбан и Ксения стали встречаться. При этом адвокат не уверен, что с Сердюковым бы сложился «коннект» — на Николая давит «фактор бывшего».
«У Курбана этот психологический аспект уже исчез. А у Николая, поскольку он нынешний, так сказать, все еще присутствует. Если честно, мое отношение к Сердюкову формировалось под влиянием разных шоу, где его хейтили, а он психовал», — заявил Терехин.
Он добавил, что Бородина «абсолютно такая же» и нашла в Николае «свою копию». По этой причине Терехин смотрит на него без негатива, а если бы он все же принял участие в «Мастере игры», то поддерживал бы с Сердюковым общение.