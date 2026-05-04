Скончался экс-солист группы «Земляне» Юрий Жучков
Барнаульский рок-музыкант, бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщил актер, певец и участник команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» Виталий Гасаев.
По его словам, артиста не стало 2 мая. Причина смерти не уточняется.
Юрий Жучков родился в Барнауле 26 сентября 1958 года. Он с детства увлекался музыкальным искусством. Работал в Узбекистане, в 1985 году его заметили музыканты группы «Земляне». В 1992 году исполнитель начал выступать в составе коллектива. После распада группы вернулся в родной город.