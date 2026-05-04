Рома Желудь о продаже откровенных фото: «Чтобы купить себе чипсы и кока-колу»

Звезда рунета 2010-х Рома Желудь заявил в интервью журналистке Ксении Собчак, что больше не торгует откровенными фото. Выпуск шоу "Осторожно, Собчак" с его участием опубликован на видеоплатформе YouTube.

В ходе беседы ведущая обратила внимание на то, что Желудь записывает видеопоздравления на заказ и, вероятно, может таким образом производить контент для взрослых. Блогер это отрицает.

"Это было шесть лет назад, чтобы купить себе чипсы и кока-колу. Я максимум свой писюн в трусах фоткал, без трусов - не было такого", - заверил он.

Рома Желудь (настоящее имя Игнат Керимов) - один из первых популярных видеоблогеров в России. В 2013 году выступал на разогреве концерта Джастина Бибера в Москве. Позже жил в США, боролся с зависимостями. Недавно стал героем реалити-шоу о детоксе "Звезды под капельницей".