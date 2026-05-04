Юрий Лоза раскрыл секрет «Моны Лизы»

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что знаменитая картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» создана с помощью неизвестных человечеству технологий. Об этом он рассказал в интервью «Москве 24», доступном на YouTube.

Автор хита «Плот» считает, что произведение появилось благодаря нанотехнологиям. По его словам, при изучении картины исследователи заметили, что она не состоит из отдельных мазков.

«Выяснилось, что это просто слои наложены. Это не картина в том виде, в котором мы ее воспринимаем сегодня. Это технологическое произведение, которое сделано по технологиям, нам неизвестным», — подчеркнул Лоза.

Ранее Лоза высказался о лунной миссии американцев. Артист, который является приверженцем теории плоской Земли, признался, что не верит в полет в космос представителей США. Также музыкант высмеял конструкцию спускаемого на поверхность Луны аппарата, назвав ее «кастрюлькой с железными ножками», похожими на ножки стула.