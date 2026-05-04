Полина Диброва увезла детей из России

Полина Диброва опубликовала фото из Сеула. Она отдыхает в Южной Корее, пока ее бойфренд разбирается с бывшей женой.

© Соцсети

Полина Диброва продолжает путешествовать по миру. Сейчас многодетная мать прохлаждается в Южной Корее вместе с сыновьями от Дмитрия Диброва.

«Кто был в Южной Корее? А кто хочет поехать? Я в восторге от этой страны! Завтра последний день тура, он свободный, порекомендуйте, что/куда. Сеул — место удивительных контрастов и особого ритма жизни, объединяющий историю, технологии и уникальную повседневную культуру. Жизнь кипит», — поделилась впечатлениями экс-жена шоумена.

Полина показала фото с сыновьями, сделанное в кафе.

Пока Диброва с наследниками приобщается к культурной жизни Сеула, ее возлюбленный Роман Товстик воюет с бывшей женой Еленой. Многодетная мать развернула против экс-мужа целую кампанию, причем одной из жертв мясорубки стал их 12-летний сын Артем.

Спортсменка втихаря оформила на него запрет на выезд за границу. Об этом мальчик и его отец узнали в аэропорту, когда собирались лететь на Кипр. Елена объяснила свой поступок так: она не хотела, чтобы отец настроил мальчика против матери за период каникул и переманил на свою сторону деньгами и роскошным отдыхом. Отпуск был запланирован накануне важной экспертизы, и Елена попыталась сделать все, чтобы Роман не промыл Артему мозги.