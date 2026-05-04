Певица Клава Кока тайно вышла замуж в Париже

Информация о том, что Клава Кока тайно вышла замуж во Франции, распространилась в Интернете после того, как в запрещенной социальной сети "Инстаграм" появились кадры, на которых артистка и ее избранник Дима Масленников запечатлены с обручальными кольцами.

Буквально месяц назад влюбленные объявили о своем романе, а затем уже сообщили, что женятся. Теперь же Клава Кока и Дима Масленников, по слухам, тайно оформили отношения в Париже. На кадрах видно, как артистка облачена в белое короткое платье и в модные леггинсы в тон. Образ завершали лодочки на высоком каблуке и скромный букет ландышей. Волосы Клава уложила в гладкую прическу.

Что касается Димы Масленникова, то он предпочел светлую рубашку и коричневый костюм. Интересно, что новобрачные шли по улице со стаканчиками кофе.

Отметим, что пока сами влюбленные не сделали никакого заявления о свадьбе. Также они не прокомментировали информацию о тайном бракосочетании.

Напомним, Клава Кока не только певица, но и блогер. Мальдивы, роскошные отели, горнолыжные курорты, люксовые автомобили, дизайнерская одежда – Клава Кока делится с подписчиками всеми прелестями шикарной жизни.

В позапрошлом году Клава переехала в роскошную квартиру на берегу Москвы-реки. Апартаменты певица явила миру во всех подробностях. Больше прочего фанатов поразила гардеробная, где есть отдельный шкафчик с подсветкой для сумок. Еще Клава любит прокатиться на автомобиле премиум-класса – одном из трех, которые стоят у нее в гараже.