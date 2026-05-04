Дочь Валентина Юдашкина Галина и его вдова Марина почтили память модельера в личном блоге. Певица Алла Пугачева не осталась в стороне и прокомментировала публикацию.

— Мой дорогой, прошло 3 года, как тебя нет с нами! Если бы мои воспоминания могли построить лестницу, я бы поднялась и забрала тебя домой. Одной душой богаче стали небеса! Любим тебя! — написала Юдашкина.

Помимо этого, на пост отреагировали музыканты Кристина Орбакайте, Жасмин и Игорь Николаев, фигуристка Татьяна Навка, а также продюсер Яна Рудковская.

— Так не хватает Валечки, — написала Алла Пугачева.

Дочь покойного дизайнера Галина продолжает дело отца — она развивает Дом моды, но при этом сохраняет узнаваемый стиль. На недавней презентации бренда Yudashkin девушка подарила гостям журналы, на последней странице которых оставила трогательное послание для родителя.

Юдашкин ушел из жизни 2 мая 2023 года в возрасте 59 лет. Он долгое время боролся с онкологией и перенес 20 операций, но они не помогли победить рак.