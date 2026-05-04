Названа сумма, которую Shaman заработает за концерт в мае

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) выступит 7 мая в подмосковном Королеве. Согласно подсчетам РИА Новости, доход певца от концерта в Центральном дворце культуры имени Калинина превысит 4 миллиона рублей.

Зал рассчитан примерно на 800 зрителей. Билеты на балконе продаются от 3 тысяч рублей, в партере — от 5 до 8 тысяч. При полной заполняемости касса составит более 4,4 миллиона рублей (без учета расходов на организацию). На сегодняшний день реализовано 82% билетов.

Shaman родом из Новомосковска Тульской области, известен по песням «Я русский», «Встанем», «Мой бой», «Моя Россия». Звание заслуженного артиста России получил в 2024 году, в 2025-м представлял страну на «Интервидении». По данным ВЦИОМ, певец три года подряд признается самым популярным в стране.

Ранее сообщалось, что Дворец культуры «Энергомаш» в Белгороде закрыли по техническим причинам на три дня, все запланированные мероприятия отменили. Об этом 3 декабря сообщили в группе учреждения во «ВКонтакте».

О переносе концерта объявил и Ярослав Дронов. В своем Telegram-канале он написал, что по приезде в Белгород ему и команде сообщили о закрытии площадки. Певец принес извинения за доставленные неудобства и пояснил, что билеты можно вернуть по месту покупки.