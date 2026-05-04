Пугачева призналась, что ей очень не хватает Валентина Юдашкина

Певица Алла Пугачева трогательно прокомментировала публикацию супруги ушедшего из жизни модельера Валентина Юдашкина. Марина Юдашкина опубликовала в своем блоге снимки мужа в молодые годы. По ее словам, если бы воспоминания могли построить лестницу, то она бы поднялась и забрала супруга домой.

"Одной душой богаче стали небеса! Любим тебя", - написала Марина Юдашкина.

Певица отреагировала на этот пост, сообщив, что ей очень "не хватает Валечки". Дочь Пугачевой Кристина Орбакайте также оставила послание: "Любимый наш Валечка". Пост Юдашкиной вызвал сотни откликов от поклонников и коллег по шоу-бизнесу. 14 октября Пугачева почтила память Валентина Юдашкина на своей странице в социальной сети, заявив, что он навсегда остался в ее сердце.

Кутюрье не стало 2 мая 2023 года после тяжелой и продолжительной болезни. С 2016 года он боролся с онкологическим заболеванием.