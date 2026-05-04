Волочкова заявила о планах судиться за свою пенсию

Российская артистка балета Анастасия Волочкова заявила, что продолжит судиться за свою пенсию. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

Она пояснила, что будет заниматься этим вопросом не из-за денег, а ради справедливости. «Я не могу получать пенсию в моей любимой родной стране, которой я служу по сей день. Я танцую, но не могу получать пенсию. Мне не хватает. Театр забрал у меня стаж», — рассказала она. Артистка добавила, что ее стаж составляет стаж не 15, а 30 лет. По ее словам, в настоящее время ее адвокат занимается данным вопросом.

В сентябре 2024 года Волочкова решила подать в суд из-за отсутствия пенсионных выплат, которые положены балеринам. Она пожаловалась, что должна была начать получать пенсию еще несколько лет назад, но до сих пор не смогла оформить надлежащие ей выплаты.