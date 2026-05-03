Филипп Киркоров шумно отпраздновал 59-летие. На вечеринку по этому случаю в один из столичных ресторанов поп-король позвал множество звезд, которые пришли, естественно, не с пустыми руками. Певцу дарили дорогие брендовые вещи, от которых он пришел в восторг. Правда, с подарком от Ксении Собчак случился конфуз, который Филипп сразу заметил.

Распаковку звездных подарков Киркоров не стал откладывать в долгий ящик и начал открывать коробки почти сразу после шумной вечеринки. Некоторые знаменитости, зная о том, что у поп-короля недавно появился щенок мальтипу, в котором певец души не чает, дарили презенты, предназначенные для его четвероного друга. Их Филипп стал распаковывать первыми.

Подруга артиста, певица Марго презентовала дорогой домик от известного бренда для собаки, а также лежанку, где щенок сможет восстанавливать силы. А Люся Чеботина вручила не менее дорогой рюкзак-переноску. Филипп остался доволен.

Киркорову на день рождения подарили женское белье

Яна Рудковская презентовала Киркорову дорогую шкатулку. Филипп заявил, что будет складывать в нее бижутерию. Шкатулку подарил и Григорий Лепс. К ней прилагался и документ, в котором сообщалось, что при ее изготовлении использовались цветные металлы высшей марки – натуральный нефрит. Киркорову шкатулка от Лепса пришлась по душе.

А вот с подарком от Ксении Собчак случился неприятный конфуз. Ксюша подарила Филу две увесистые коробки. Свой подарок она запаковала в фирменную бумагу. В одной коробке оказались рюмки, а во второй – бокалы для шампанского. Правда, один из них оказался разбит. Это Филипп сразу заметил, как только открыл коробку. Где случилось ЧП – то ли по дороге домой, то ли изначально Собчак подарила в таком виде, - так и осталось неизвестно.

Многие знаменитости презентовали Киркорову, который, как известно, является главным модником в шоу-бизнесе, одежду и обувь. Валерия подарила ботинки от известного бренда. Егор Крид - кофту японской марки, которую Фил сразу назвал «классной вещицей». От Стаса Михайлова Киркорову достались дорогие очки-авиаторы. Их, кстати, Филипп пообещал взять с собой в отпуск, в который отправляется совсем скоро.

Некоторые подарки поп-король сразу начал использовать. Например, пластинку Рианны тут же положил на полку с музыкальными дисками. Киркоров, кстати, заявил, что является поклонником творчества этой певицы. Также Филиппу подарили аналоговые наушники ручной работы, чтобы он слушал музыку в хорошем качестве.

Ани Лорак презентовала звездному другу «уникальной красоты вещь» - брошь. Киркоров пообещал, что будет ее носить.

Что еще подарили поп-королю? Дорогие духи, не менее дорогую икорницу, постельное белье, именную свечу, картины.. Одну из них – портрет поп-короля - сделали в Англии. Ее презентовали с сертификатом подлинности.

Также Филипп получил несколько дорогих сумок. В одну из них гости Киркорова положили пакет молока.

Киркоров презентами остался доволен. И уже сообщил, что начал подготовку к 60-летнему юбилею. Его он планирует провести по традиции с королевским размахом. По другому Филипп, кажется, и не умеет.