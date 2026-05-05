Критик Соседов: Ротару категорически не нужно выходить на сцену

Ранее стало известно, что певице Софии Ротару поступило предложение исполнить в Дубае пять песен и получить за это 200 тысяч евро, однако артистка ответила на него отказом.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал решение певицы.

«Ее время, конечно, давно ушло. Уж какое пение, почти 80 лет?! Вы извините, но пора и честь знать», — утверждает собеседник издания.

Как заметил Соседов, Ротару сделала все что могла, и ей уже категорически не нужно выходить на сцену. Критик считает, что певице больше нечего сказать публике, и она правильно делает, что больше не выступает. По мнению собеседника издания, нужно остаться в памяти аудитории такой, какой артистка была, и ей следовало закончить уже давно.

Соседов заявил, что на месте Ротару не давал бы никаких интервью и комментариев, а только бы говорил: «Смотрите архивы!». Он добавил, что это должен быть ответ певицы на любые заданные ей вопросы.