Ротару сделали многомиллионное предложение в Дубае: что ответила певица

София Ротару в последнее время совсем пропала из виду. Певица не выпускает новых песен, не выходит на сцену и не участвует в съемках на ТВ. Между тем, поклонники не теряют надежды вновь увидеть «хуторянку» на сцене. И даже предлагают ей большие деньги за выступления. Об этом корреспондентам «МК» рассказал экс-директор исполнительницы, продюсер Сергей Лавров.

Из информационного пространства София Михайловна выпала фактически сразу после начала СВО. Певица, которой нынешним летом исполнится 79 лет, прекратила не только концертную деятельность. Она редко появляется и в социальных сетях: последний пост на своей страничке артистка разместила аж прошлым летом. Впрочем, заказов на выступления Софии Михайловны, несмотря на уход из медийного пространства, не уменьшается.

- Очень много предложений поступает, вы себе не представляете сколько, - говорит экс-директор звезды, продюсер Сергей Лавров. - Идут звонки, деньги большие дают. Люди звонят, хотят позвать на мероприятия. Но она не хочет, к сожалению, вообще не хочет.

Лавров говорит, что недавно Ротару поступило заманчивое предложение из ОАЭ. Певице предлагали выступить за очень солидный гонорар: такие деньги предлагают лишь звездам первой величины. Но София Михайловна петь не согласилась.

- Сейчас давали 200 тысяч евро за пять песен, - объясняет Сергей. – Это было выступление в Дубаи. Она отказалась. Говорит: «Пока идут боевые действия, не время для концертов».

При этом, по словам Лаврова, Ротару и сейчас находится в хорошей форме. Несмотря на то, что последние годы на сцену не выходила.

- Да, она находится в хорошей форме, - продолжает Лавров.

К слову, доподлинно неизвестно, где в данный момент проживает София Ротару. Болтают, что певица большую часть времени проводит на своей вилле в Италии.