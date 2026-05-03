Долина даст восемь концертов до конца года

Народная артистка России Лариса Долина проведет серию выступлений до конца 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, певица выйдет на сцену еще восемь раз. Билеты на мероприятия с ее участием варьируются от 3 до почти 19 тысячи рублей.

Так, 25 мая и 26 июля Долина планирует выступить вместе с коллективом "Долина Band" в московском баре Petter. Программа продлится чуть больше часа, а билеты можно приобрести по цене от 9,5 до 18,5 тысячи рублей.

В октябре зрителей ждет камерное выступление Долиной в столичном баре "Люстра". Стоимость билетов - от 3 до 12 тысяч рублей.

31 октября певица примет участие в юбилейном концерте Екатерины Гусевой "Катюша" в Государственном Кремлевском дворце, а в ноябре представит сольную программу "Юбилей в кругу друзей" (Коломна, Брянск, Обнинск и Санкт-Петербург). Цены на первое выступление варьируются от 1,5 до 14 тысяч рублей, а билеты на второе выступление стоят не выше 12 тысяч рублей.

РИА Новости отмечает, что в первой половине 2026 года Долина должна была выступить более 20 раз, но часть мероприятий перенесли на второе полугодие.