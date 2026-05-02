Водонаева назвала имбецилами фанатов известного рэпера

Фанаты рэпера Макана (Андрея Косолапова) предположительно отличаются крайне низким интеллектуальным уровнем, заявила известная телеведущая, фотомодель Алена Водонаева. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Артистка заметила, что ненавидит электросамокаты и крайне негативно относится к некоторым музыкантам, в том числе, к Макану.

По ее мнению, нахождение рэпера на верхних строчках музыкальных чартов говорит о вкусе людей. Она добавила, что очень многие молодые люди живут с раком вкуса, предпочитают культурный фастфуд — плохое кино, плохую музыку.

«Я сейчас не хочу ни в коем случае обидеть Макана. Я понимаю, что у него армия таких же Маканов», — подчеркнула Водонаева.

Телеведущая заметила, что пока ни с кем не связана узами, ходит на свидания. Перед тем, как встретиться с поклонником, смотрит его аккаунты в соцсетях.

«Захожу к нему в профиль, если у него хотя бы одно видео под музыку Макана, я понимаю, что он имбецил и дебил», — констатировала фотомодель.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал запретить творчество Макана.

В декабре, по данным из открытых источников, мнение общественников в отношении рэпера несколько смягчилось в связи с тем, что исполнитель явился в военкомат, был распределен в одну из подмосковных частей и принял присягу.