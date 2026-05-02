Бородина жестко ответила хейтерам, критикующим ее брак с Сердюковым

Бородина поставила на место хейтеров, которые лезут в ее личную жизнь. Она ответила всем тем, кто предрекает ее скорый развод с Сердюковым.

Телеведущая Ксения Бородина вновь вступилась за своего супруга, блогера Николая Сердюкова, против которого развернулась травля в соцсетях. Хейтеры регулярно обесценивают их отношения, обсуждают финансы пары и строят догадки о скором разводе.

«Пусть говорят что угодно — будто им хотелось бы быть на твоем месте. Часто обесценивают наши поступки, нас с тобой, ставят нам срок годности и строят догадки, когда мы расстанемся», — эмоционально прокомментировала ситуацию Ксения.

Бородина уверена: подобная агрессия — лишь проекция проблем самих критиков, которым стоит заняться личной жизнью, а не чужой. Телеведущая подчеркивает, что их пара остается гармоничной, а поддержка близких придает ей внутреннее спокойствие. Ксения и Николай официально поженились летом 2025 года.