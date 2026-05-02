72-летняя Успенская раскрыла возраст своего возлюбленного

В программе «Женский форум» 72-летняя известная певица Любовь Успенская открыто, без излишнего кокетства, рассказала о своей личной жизни, пишет «Комсомольская правда».

Певица поделилась с ведущей, что в детстве мечтала выйти замуж за моряка дальнего плавания. Он добавила, что была уверена, что у такого варианта есть большое количество плюсов и нет минусов.

В частности, муж-моряк мог бы привозить ей огромное количество подарков, целый чемодан, гостить 1-2 дня и снова отправляться в плавание. Она добавила, что мечта не сбылась.

По ее словам, в настоящее время она встречается с кавалером младше ее на 30 лет и не видит в своем выборе ничего предосудительного.

«Небольшая разница. Всего 30 лет», — уточнила Успенская.

Напомним, что исполнительница хита «А я сяду в кабриолет» уехала из СССР в Италию в 1977 году вместе со вторым мужем Юрием Успенским.

В 1978 году супруги эмигрировали в США, где Любовь 15 лет выступала в русских ресторанах на Брайтон-Бич. В 1993 году она вернулась в Россию, в 2024 получила гражданство РФ.

Ранее певица призналась, что однажды в пьяном виде попала в американскую тюрьму, в одну камеру с проститутками, но смогла отбиться от них.