Шаляпин «поставил» себя рядом с президентом на Параде Победы

Прохор Шаляпин снова отличился. На этот раз — в преддверии 9 Мая.

Певец выложил в Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, признанной экстремистской) сгенерированные нейросетями фотографии. На них он стоит рядом с Владимиром Путиным у Вечного огня в Александровском саду, наблюдает за парадом с трибуны и активно с ним беседует. Подпись: «Говорят, в День Победы без сети останемся. Так что ловите праздничный вайб заранее!»

Поклонники не оценили: «Это уже перебор — даже для эпатажа», «Искусственный интеллект творит чудеса, но приписывать себе дружбу с президентом — неуважительно».

Ирония в том, что слухи об ограничениях — не просто шутка. По данным источников, 5, 7 и 9 мая 2026 года в Москве (в пределах МКАД) действительно ожидаются серьёзные перебои с мобильным интернетом и сотовой связью из-за усиления мер безопасности.

Но одно дело — готовиться к празднику, и совсем другое — дорисовывать себя рядом с первым лицом государства. Похоже, Шаляпин уже не знает, как ещё поднять упавшую популярность.