«А зачем мне черная икра?»: Олег Газманов раскритиковал молодых артистов за пафосные райдеры
74-летний народный артист России Олег Газманов рассказал о скромных требованиях своего райдера и противопоставил себя молодым коллегам с завышенными запросами.
Об этом он поделился в беседе с изданием «7 Дней».
Газманов стал известен в конце 1980-х годов благодаря хитам «Эскадрон» и «Москва». Звезда обладает статусом народного артиста России и продолжает активно гастролировать по стране.
Певец рассказал, что не предъявляет организаторам концертов завышенных требований. В отличие от многих молодых коллег, Газманов обходится минимальным набором условий для работы.
«А зачем мне черная икра? У меня обычный райдер: хорошая машина, перекус на площадке, хорошая аппаратура и комфортная гостиница. Без выпендрежа», — пояснил артист.
Газманов подчеркнул, что главное для него — качественная техника для выступления и базовые удобства. Никакой экзотической еды, дорогого алкоголя или необычных требований в его списке нет.
Своим высказыванием певец намекнул на пафосное поведение молодых артистов, которые зачастую требуют от организаторов роскошных условий и дорогостоящих деликатесов.
