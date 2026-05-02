Газманов раскритиковал молодых артистов за пафосные райдеры

74-летний народный артист России Олег Газманов рассказал о скромных требованиях своего райдера и противопоставил себя молодым коллегам с завышенными запросами.

Об этом он поделился в беседе с изданием «7 Дней».

Газманов стал известен в конце 1980-х годов благодаря хитам «Эскадрон» и «Москва». Звезда обладает статусом народного артиста России и продолжает активно гастролировать по стране.

Певец рассказал, что не предъявляет организаторам концертов завышенных требований. В отличие от многих молодых коллег, Газманов обходится минимальным набором условий для работы.

«А зачем мне черная икра? У меня обычный райдер: хорошая машина, перекус на площадке, хорошая аппаратура и комфортная гостиница. Без выпендрежа», — пояснил артист.

Газманов подчеркнул, что главное для него — качественная техника для выступления и базовые удобства. Никакой экзотической еды, дорогого алкоголя или необычных требований в его списке нет.

Своим высказыванием певец намекнул на пафосное поведение молодых артистов, которые зачастую требуют от организаторов роскошных условий и дорогостоящих деликатесов.

Напомним, ранее Олег Газманов рассказывал о борьбе с хронической бессонницей. По словам артиста, сильные эмоции от выступлений и гастролей не дают ему расслабиться и уснуть после концертов.