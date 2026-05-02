Совращал с 11 лет и расчленил: новые подробности дела рэпера D4vd

Окружная прокуратура округа Лос-Анджелес раскрыла новые подробности дела 21-летнего рэпера D4vd (настоящее имя Дэвид Берк). Об этом пишет USA Today.

Дело на D4vd завели, когда в его машине в сентябре 2025 года нашли останки 14-летней Селесты Ривас Эрнандес. По данным следствия, Берк напал на Селесту, когда она пригрозила раскрыть их отношения.

В новых документах суда утверждается, что молодой человек совращал девочку с 11 лет. Детективы узнали, что Берк и Ривас Эрнандес впервые встретились в январе 2022 года, когда ей было 11 лет, а ему — 16. В ноябре 2023 года, когда ей было 13 лет, а Берку — 18, их отношения переросли в сексуальные. Девочка регулярно убегала с рэпером из дома, что вызывало сильное беспокойство родителей — у нее забрали мобильный телефон, но рэпер купил ей новый.

Прокуроры также пришли к выводу, что после угрозы раскрыть их отношения и разрушить его карьеру 23 апреля 2025 года Берк нанес Селесте два ранения в живот и грудь, купил пилу, расчленил ее в своем гараже и удалил с ее руки татуировку со своим именем. Кроме того, он выбросил паспорт девочки.

Берк не признает себя виновным ни в педофилии, ни в нападении на девочку, ни в надругательстве над человеческими останками. Сейчас он заключен в тюрьму без права внесения залога.

D4vd арестовали через год после предполагаемого совершения преступления.