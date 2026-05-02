Появились неприятные подробности развода Потапа и Насти Каменских

Известные артисты Потап и Настя Каменских, проживающие в Майами, разводятся после семи лет брака. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, слухи о разводе исполнителей ходили еще три года назад. Тогда они жили в Испании. Вместе с тем, решение было принято только сейчас, за два дня до дня рождения Насти.

«Ровно 20 лет назад мы начали свой творческий путь, который со временем превратился во что-то большее. Но рано или поздно все обретает конец. «Как ни крути, но мы не пара». Просим понимания и уважения в нашему решению», — обратились звезды к своим поклонникам в соцсетях.

По данным источников, дороги звездной пары разошлись в связи с тем, что артисты активно изменяли друг другу — Потап отбил у солиста группы «Время и Стекло» Алексея Завгороднего любимую девушку, дизайнера Анну Андрийчук, Настя завела кавалера.

Журналисты заметили, что ради любовника Каменских, несколько располневшая в последние годы, села на диету и занялась похудением. Из-за этого у нее возникли существенные проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что Потап и Настя пользовались бешеной популярностью в России, получали за свои выступления миллионы. В 2014 году они прекратили гастроли в российских городах, а в 2022 году перестали петь на русском языке.

Кроме того, артисты уехали в Европу, затем в США, где начали выступать в барах крупных городов.