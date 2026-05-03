Среди подарков, полученных Филиппом Киркоровым на день рождения, обнаружили пакет с женским нижним бельем. Об этом сообщил Telegram-каналу "Свита короля" источник, близкий к артисту.

По словам собеседника канала, сначала возникло предположение, что пакет могли перепутать с вещами кого‑то из гостей. Однако эта версия не подтвердилась, поскольку комплекс был новым, а упаковка - подарочной.

"Поклонницы, конечно, Филиппу и не такое дарили за всю его карьеру, но чтобы друзья или подруги - такого еще не было. И почему женское? Это предложение себя?" - задался вопросом инсайдер.

Источник отметил, что сейчас знакомые Киркорова намерены расспросить гостей вечеринки, не могли ли они перепутать подарок. Если таким образом друзья артиста не обнаружат дарителя, то запросят видео с камер в ресторане.

Филипп Киркоров рассказал о скандале в бутике Louis Vuitton: «Уволили за секунду»

30 апреля Филипп Киркоров отмечал 59-летие. Среди гостей на его вечеринке оказались Люся Чеботина, Ксения Собчак, Стас Михайлов, Seville, Виктория Шелягова, MARGO, Егор Крид, Евгений Петросян и другие артисты.