Пасынок музыканта Намина оспорил приговор за убийство бабушки и брата

Роман Ткаченко, сын известного рок-музыканта Стаса Намина, направил в суд апелляционную жалобу на вынесенный ему приговор. Основанием для обжалования стало уголовное дело об убийстве его бабушки и родного брата, которому было 30 лет. Информация об этом поступила из судебных материалов.

В документах отмечено, что адвокат подозреваемого уже зарегистрировал соответствующее ходатайство. Однако точная дата, когда апелляция будет рассмотрена, пока остаётся неизвестной.

Само преступление было совершено в октябре 2023 года на территории деревни Крюково, относящейся к Истринскому району. По данным следствия, между родственниками произошла ссора, после которой Ткаченко дождался, пока его бабушка уснёт, и лишил её жизни. Затем он заманил в ловушку и убил своего брата.

Одна из следственных версий предполагает, что мотивом могло стать недовольство мужчины постоянными нравоучениями со стороны родных — они настаивали, чтобы он прекратил употреблять наркотики. Эти жертвы оказались для него не первыми.

В марте текущего года суд первой инстанции приговорил Романа Ткаченко к 18 годам лишения свободы в колонии. В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину.