Рэпера Flo Rida встретили в Москве хитом Low с народными инструментами и медведем

В аэропорту Внуково в субботу, 2 мая, встретили американского рэпера Flo Rida (настоящее имя Трэмар Диллард — прим. «ВМ»). Во время встречи был исполнен хит Low в русско-народной интерпретации, среди выступавших был человек в костюме медведя.

© Вечерняя Москва

2 и 3 мая рэпер даст концерты в Москве, после чего отправится в Краснодар и Новосибирск. Это его первый тур по России.

— Изначально шоу должны были состояться еще 8 марта, но даты сдвинули из-за конфликта на Ближнем Востоке, — говорится в публикации РЕН ТВ.

В декабре прошлого года сообщалось, что рэпер Flo Rida выступит с концертом в Москве. При этом в столице музыкант даст концерт на сцене с обзором 360 градусов.

«Вечерняя Москва» и Яндекс Афиша подготовили подборку главных событий мая для тех, кто хочет провести его насыщенно и зарядиться энергией на ближайшие три месяца.

В июне прошлого года американский рэпер Газзи Фабио Гарсия, более известный под сценическим псевдонимом Lil Pump, прилетел в Москву, где стал специальным гостем на концерте своего коллеги Offset.