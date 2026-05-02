Американского рэпера не узнали в Москве

Популярного американского рэпера Flo Rida (настоящее имя Трэмар Диллард) не узнали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Перед концертом 46-летний артист надел парик, притворился фотографом и спустился в толпу фанатов. Он представился некоторым поклонникам, но рэперу не поверили.

«Очень смешно», — ответили Дилларду из толпы.

После этого артист снял парик, после чего его узнали.

Flo Rida прибыл в Москву 2 мая на частном самолете, чтобы впервые выступить с туром по России.

По данным Mash, путь из мексиканского Канкуна занял 15 часов с пересадкой в Стамбуле. В аэропорту Внуково артиста встретили с икрой, коньяком и бородинским хлебом. Рэпер был приятно шокирован таким приемом.

Изначально тур должны были провести 8 марта, но рэпер его перенес в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. О предстоящих концертах Flo Rida в России стало известно в декабре 2025 года.