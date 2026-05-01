Виктория Боня пересела на инвалидную коляску из-за травмы

Телеведущая Боня вывихнула лодыжку и вынуждена передвигаться на коляске
Блогерша и телеведущая Виктория Боня вывихнула лодыжку и пересела из-за этого на инвалидную коляску. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
По словам Бони, в кресло-каталку ее усадили в аэропорту, пропустив на борт вне очереди.
«Хоть что-то позитивное есть в вывернутой лодыжке. Зато у нас VIP-сопровождение в аэропорту, по крайней мере», — похвасталась звезда.
Вместе с дочерью Анджелиной Виктория Боня отправилась в клинику в Турцию, чтобы вылечить свои зубы и поставить брекеты девочке.
Недавно Виктория Боня предложила подписчикам задать интересующие их вопросы. Одна из поклонниц спросила, есть ли у телеведущей «любимый мужчина». Знаменитость призналась, что ее сердце свободно.