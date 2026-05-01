Актриса Ирина Горбачева рассказала об опухоли и гормональной терапии

Актриса Ирина Горбачева, звезда сериала «Чики», признала, что ранее сильно переживала из-за того, что не может иметь детей. Она добавила, что со временем смирилась со своей участью, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, много лет назад врачи диагностировали у нее опухоль яичников, заявили, что сохранить их невозможно. После этого медики назначили операцию, удалили пораженные ткани, провели гормональную терапию.

Горбачева заметила, что сейчас вокруг нее много детей — племянники и крестники. Она добавила, что шесть раз стала крестной мамой, реально «добирает» материнство через крестников.

«Понятно, что это не то. Ну и ничего страшного. В этом нет теперь для меня какой-то реальной трагедии и беды», — отметила актриса.

Ирина пояснила, что живет с 95-летней бабушкой, женщина провожает ее на работу, читает молитву, крестит ее, ждет возвращения.