Джастин Бибер и DJ Snake получили 3 миллиарда к юбилею

Праздник вышел в квадрате: DJ Snake и Джастин Бибер не только отметили десятилетний юбилей их совместный мегахита 2016 года Let Me Love You, после чего DJ Snake влетел в «крутые звезды», но еще отпраздновали и супер-рекорд, подоспевший к дате, - 3 миллиарда стримов. Музыкальная пресса цокает языками: «Это – крайне редкое достижение».

Французский продюсер и диджей Уильям Этьен Григасин (он же DJ Snake) лично сообщил о достижении в соцсетях, назвав результат «высшей похвалой для любого артиста». Дрожащей от волнения рукой он написал: «10 лет спустя, и Let Me Love You только что набрал 3 миллиарда стримов в Spotify. Честно, это самая большая похвала для артиста — знать, что песня живет дальше и становится бессмертной».

Трек вышел в августе 2016 года как главный сингл на дебютном альбоме Encore и сыграл ключевую роль в переходе DJ Snake’а из андеграундного продюсера в глобальную звезду. Большую роль сыграл коллаб с канадской поп-звездой Бибером, по которому в тот момент сохла вся девичья популяция планеты пубертатно-прыщавого возраста. Как рассуждают критики, «песня идеально вписалась в период абсолютного доминирования Джастина Бибера».

DJ Snake в своем праздничном послании поблагодарил слушателей за любовь к юбилейной песне: «Спасибо каждому из вас, кто продолжал ее крутить, петь и делать частью своей жизни. Бесконечные благословения». Разумеется, Уильям Этьен не мог не упомнятуть Бибера, отметив роль коллеги: «Приветствие моему брату Джастину за то, что сделал этот трек легендарным».

Обозреватели отмечают, что три миллиарда стримов — крайне редкое достижение. В эту лигу среди танцевальных треков пробились лишь единицы, такие как The Weeknd с Blinding Lights и Эд Ширан с Shape of You, и пишут, что «достижение также подчеркивает долгую карьеру DJ Snake».

Его предыдущий хит Lean On с электронным американо-карибским трио Major Lazer & MØ до сих пор остается одним из самых прослушиваемых танцевальных треков всех времен с более чем двумя миллиардами стримов, а Taki Taki с пуэрто-риканцем Ozuna, певицами Cardi B и Селеной Гомес тоже приближается к «заветной отметке» в два миллиарда прослушиваний.

Пресса тем временем замечает, что «триумф случился в удачный момент»: недавно DJ Snake выпустил совместные работы с мегазвездными диджеями Армином Ван Бюреном и ARGY и продолжает хедлайнить на крупнейших фестивалях мира. Джастин Бибер в свою очередь «мощно завирусился» со многими треками после «крутого выступления» на Coachella, которое, хоть и было высмеяно прессой за «фуфлыжность», но у большинства поклонников вызвало неподдельный восторг. Преданные фанаты – они такие: «съедят любую лепешку на палочке и облизнутся», - язвят журналисты.

Тем временем, даже скепитки отдают должное: «Спустя десять лет трек Let Me Love You остается ярким примером того, как большие танцевальные поп-кроссоверы могут становиться настоящей классикой в эпоху стриминга».