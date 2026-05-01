Киркоров объяснил отъезд Пугачевой из России «женскими мозгами»

Певец Филипп Киркоров заявил о том, что его коллега по сцене Алла Пугачева уехала из России не ради сохранения своего финансового состояния. По словам артиста, его бывшая жена мигрировала вслед за своим супругом Максимом Галкиным*, чтобы сохранить семью.

Киркоров заявил, что Пугачева «предала свою страну» не из-за денег, а следуя за выбором своего мужа. Он отметил, что «женские мозги так устроены». Певец объяснил, что когда женщина влюблена, она готова пойти на что угодно, что в том числе отказаться от привычного образа жизни.

— Так и тут, если Алла любит, она встанет горой, будет до конца говорить, что он прав и точка, — заявил Киркоров в эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ.

Киркоров в программе затронул разные темы, начиная от первых творческих шагов и заканчивая нынешней ситуацией в России.

Заговорил он и про Галкина*, причем весьма жестко. Поп-король сказал, что артист не отбивал у него Пугачеву. Еще до Галкина* наметился кризис в отношениях, дело шло к разводу.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.