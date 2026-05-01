Елена Воробей рассказала, как переживает трагедию в семье

Телеведущая, юмористка Елена Воробей рассказала журналистам, что горе продолжает рвать ей душу, она не может смириться с потерей отца. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, Яков Лебенбауман умер в середине апреля. Мужчина боролся за жизнь два месяца.

«Два месяца слабой надежды. Но, увы. Эта любовь навсегда с нами», — отметила Воробей.

Артистка признала, что слезы не заканчиваются, душа продолжает кровоточить. Она добавила, что успокоительные, лекарства не помогают, не уменьшают душевную боль.

По ее словам, горе вымотало, забрало и физические, и моральные силы. Она уточнила, что ее тревожит вопрос о том, все ли она сделала для отца, может, могла принять еще какие-то меры для его спасения.

Ранее сообщалось, что Воробей тяжело переживала расставание с любимым человеком, набрала вес. Все же смогла взять себя в руки, занялась похудением, села на диету.

На фоне этого у нее начались серьезные проблемы со здоровьем — лицо исхудало, утратило былой румянец. Вид артистки встревожил поклонников, они призвали звезду остановиться.