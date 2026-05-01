Друг Лерчек рассказал о ее состоянии после четвертой химиотерапии

Лечение блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) демонстрирует положительную динамику, хотя окончательные выводы делать пока рано. Об этом на своей странице в одной из соцсетей сообщил близкий друг знаменитости, которая борется с четвертой стадией рака, Георгий Камаев.

Известно, что накануне Чекалина завершила четвертый курс химиотерапии.

Камаев рассказал, что организм Лерчек хорошо откликается на назначенную терапию. Он также заметил важность эмоционального состояния и внутреннего настроя, отмечая, что Валерия черпает силы в общении с близкими и занятиях любимым делом.

«Один день может быть полное бессилие, а другой — прилив энергии. Я вижу, как Лера воодушевляется, когда рядом дети, когда у нее появляются силы делать то, что она любит»», — сообщил Камаев.

По его словам, во время улучшения самочувствия девушка стремится максимально использовать время, что, по мнению Камаева, может способствовать успеху лечения.

Ранее онколог Евгений Черемушкин объяснил, что умеренная физическая активность может быть полезна пациентам с онкологическими заболеваниями, однако она должна быть строго дозированной и проходить под контролем врачей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».